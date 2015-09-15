Вражеские силы из крупнокалиберного оружия обстреляли опорный пункт военных в Майорске

Об этом 15 сентября сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, около 18 часов боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту наших войск в районе Майорска.

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Также, почти в 20 часов, наемники из стрелкового оружия обстреляли украинские подразделения в Лозовом. А в 22.20 преступники снова применяли стрелковое оружие неподалеку Санжаровки.

В целом, за прошедшие сутки бандформирования 7 раз нарушили перемирие.

А уже сегодня, 15 сентября около 3 ночи, боевики вели огонь из стрелкового оружия по поселку Крымское, что на Луганщине.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.