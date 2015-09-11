С начала года украинцы перечислили армии почти 6,3 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны, полковник Виктория Кушнир сообщила во время брифинга.

Из этой суммы, отметила Кушнир, 4 млн грн - это денежные переводы на материально-техническое, а остальное - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины.

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"При помощи звонков на единый мобильный номер "565" на поддержку украинской армии с начала 2015 года перечислено 1 млн 151 тыс. грн", - сообщила спикер и добавила, что эти средства предназначаются на материально-техническое обеспечение ВСУ.

Кроме того, она сообщила, что на этой неделе, согласно договорам на поставку вещевого имущества, ВСУ получили 5 тыс. бронежилетов "Корсар", 30 тыс. комплектов летних камуфляжей, 15 тыс. пар берцев, 4 тыс. полевых камуфлированных фуражек, 1 тыс. костюмов для защиты от воды, 1,5 тыс. комплектов костюмов для специалистов различных родов войск и служб, а также 10 тыс. утепленных курток.