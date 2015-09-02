За сутки в зоне АТО ранен военнослужащий

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один получил ранение. Ранение этого бойца произошло возле поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в зоне АТО начал действовать режим тишины. Накануне введения этого режима 31 августа в зоне АТО ранения получили 5 военных.