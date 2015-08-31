За сутки в зоне АТО ранены 5 военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате перестрелок погибших среди наших воинов нет, но 5 военных получили ранения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО также не погиб ни один украинский военный, один получил ранение.