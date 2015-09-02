Ночь в зоне АТО прошла спокойно. Режим тишины сохраняется

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "С 18 часов и до полуночи боевики один раз открывали хаотичный огонь по позициям украинских войск. Так, около 23 часов, наш опорный пункт в районе поселка Крымское в Луганской области боевики обстреляли из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В целом, в течение 1 сентября боевики 5 раз нарушали перемирие.

"Уже сегодня – 2 сентября, с полуночи и до 6 утра также зафиксирован 1 случай применения врагом оружия. В полпервого ночи, со стороны населенного пункта Жабъяче, по нашим позициям в Опитном преступники били из гранатомета", - сообщили в пресс-центре.

"В целом же, ночь на 2 сентября вдоль всей линии разграничения прошла спокойно", - подытожили в пресс-центре.