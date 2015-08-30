За сутки в зоне АТО ранен украинский военный

За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, один боец получил ранение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий, которые имеют уже меньшую интенсивность, ни один воин не погиб, один получил ранение возле города Счастье", - сказал Лысенко.