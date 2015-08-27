Порошенко хочет немедленного прекращения огня на Донбассе и не ждать целую неделю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, состоявшейся в ходе рабочего визита главы государства в Бельгию.

"Мы не знаем, сколько это нам будет стоить в плане убитых. Почему мы должны ждать целую неделю до прекращения огня? Это прямое обязательство российской стороны. С нашей стороны мы прекратили огонь... Мое предложение - прекратить огонь сразу. Поскольку мы с этой стороны это сделали", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась добиться прекращения огня до 1 сентября.

"Контактная группа считает необходимым с началом учебного года обеспечить устойчивое прекращение огня на линии соприкосновения в течение первой учебной недели", - сказал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания в Минске.

По его словам, стороны должны обменяться информацией о точном расположении школ, расположенных на линии соприкосновения, чтобы дети были в безопасности.