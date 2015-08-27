В штабе АТО сообщили о серьезных потерях украинской армии в секторе "М"

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Ярослав Чепурной, передает сайт Мариуполя 0629.com.ua.

"У нас очень серьезные потери, информация по которым будет доведена позднее. Почерк, которым боевики ведут огонь, очень похож на почерк профессиональной российской армии", - подчеркнул Чепурной.

По его данным, начиная с 16.00 вчерашнего дня до 06.30, в секторе "М" произошло 20 обстрелов.

В частности, сообщил Чепурной, до 16.00 боевики соблюдали режим прекращения огня, а затем вели огонь без остановки. До полуночи в секторе произошло 13 обстрелов - 7 раз из артиллерии 152-122 мм, 5 раз из минометов 120 и 82 мм и 1 раз из РСЗО "Град", который обстрелял позиции военных под Новоигнатовкой.

Также 4 раза были обстреляны украинские военные в Староигнатовке, 2 - в Чермалыке и по 1 разу в Новогригорьевке, Прохоровке, Богдановке, Лебединском, Орловском, Новоселовке-2.

Чепурной отметил, что «боевики поступали хитро - для того, чтобы украинцы не стреляли в ответ, они 7 раз после обстрелов запрашивали режим прекращения огня».

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С полуночи в секторе произошло 7 обстрелов. 4 раза огонь велся по Богдановке, 2 раза по Староигнатовке и 1 раз по Чермалыку. Самый сильный обстрел произошел в Богдановке, где с 04.30 до 5.00 боевики одновременно применяли и САУ 152 мм и 81 мм минометы, сообщил пресс-офицер.

Как сообщал УНИАН, боевики сегодня всю ночь поливали позиции сил АТО из "Градов", нарушив 90 раз режим прекращения огня.