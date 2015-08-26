Боевики возобновили обстрелы Станицы Луганской: Перебиты газопровод и линии электропередач

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, вчера с 20:45 до 23:55 боевики стреляли из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и из стрелкового оружия. В результате на ул. Первомайской был перебит газопровод низкого давления, но к утру его удалось отремонтировать.

В результате прямого попадания в частный дом по ул. Советской, 3 повреждена крыша. Также были перебиты линии электропередачи. В течение дня населенный пункт будет со светом. Пострадавших нет.

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«Боевики со стороны памятника князю Игорю (территория, подконтрольная «ЛНР») вчера устроили себе выходной, не обстреливая населенный пункт. Но сегодня ночью снова начали выполнять норму «страны-агрессора» по уничтожению инфраструктуры и населения Луганской области», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики более 90 раз открывали огонь по позициям сил АТО.