Под огонь минометов боевиков попали жилые кварталы Авдеевки и Красногоровки - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

«В районе Донецка обстановка неизменно тяжелая. Несмотря на то, что противник значительно реже применяет тяжелое вооружение, перестрелки на переднем крае продолжаются практически непрерывно», - подчеркнул Мотузяник.

Он отметил, что под огонь орудий и минометов боевиков попали жилые кварталы Авдеевки и Красногоровки.

На юг от Донецка боевые действия не велись.

Пресс-секретарь АП отметил, что в районе Светлодарска и Горловки вчера было относительно спокойно. В течение дня в Луганском, Майорске, Кирово и Новгородском произошло несколько перестрелок в темное время суток.

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На участке фронта от Горловки до Донецка несколько вражеских провокаций произошло к востоку от железной дороги Константиновка-Ясиноватая.

Кроме того, на Мариупольском направлении самой «горячей точкой» был поселок Новотроицкое, который расположен восточнее Докучаевска. «Утром противник провел кратковременный, но мощный обстрел украинских позиций из БМП и гранатометов», - подчеркнул пресс-секретарь АП.

Он отметил, что кратковременные провокации врага произошли возле Гранитного и Широкино.