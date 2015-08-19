Боевики обстреляли мирных жителей Марьинки и Павлополя.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

В пресс-центре констатировали уменьшение активности незаконных вооруженных формирований на Донбассе: «противник в основном использует стрелковое оружие, провоцируя наших бойцов на ответный огонь».

При этом в пресс-центре подчеркнули факты нарушения Минских договоренностей боевиками. «Так, недалеко от Донецка, в 2.35 из «Градов» боевики били по нашим позициям в поселке Новобахмутовка. А около 6 утра обстреляли из танка гражданские дома в Марьинке», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «почти в 3 часа ночи, в районе Мариуполя по силам АТО в Старогнатовке и в 12.45 в Новотроицком работала 122-миллиметровая артиллерия противника. Кроме того, около 5 утра оккупанты из минометов обстреляли мирные здания в Павлополе».

На Артемовском направлении, с 15.50 и в течение часа террористы из 120-миллиметровых минометов вели огонь по опорному пункту в поселке Травневое.

«Не поддаваясь на провокации врага и строго соблюдая Минские договоренности украинские войска открывали огонь только в ответ, в случаях прямой угрозы жизни наших военнослужащих», - отметили в пресс-центре.