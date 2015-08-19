Конфуз путинской пропаганды: кадры постановочных обстрелов Донецка попали в сеть
17:59, 19 августа 2015Война
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Российская пропагандистка Мария Катасонова, именующая себя журналисткой, является "координатором молодежной политики российской организации Национально-освободительное движение" и постоянно освещает с "правильной позиции" события на Донбассе.
Скриншот видео
Как пишет Телекритика, журналистка стала героем фейка.
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"Кадры, якобы доказывающие обстрелы ВСУ позиций боевиков, оказались постановочными: журналистка с серьезным лицом начитывает текст "об обстрелах", за кадром слышны звуки взрывов, но в какой-то момент пропагандистка начинает смеяться, и становится очевидным, что звуки взрывов – это просто спецэффекты", - говорится в сообщении.
Однако, как сообщается, на сайте НОДа при этом опубликована финальная версия сюжета, в которой видно, что снимали в разных местах, разными камерами и озвучивались уже не в том порядке.
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