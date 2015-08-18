Пресс-центр АТО рассказал, как боевики делают "картинку" обстрелов для "своих" журналистов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на свои странице в Facebook со ссылкой на СЦКК.

"Сегодня, 18 августа, с 11.30 до 11.50 на Артемовском направлении пророссийские боевики обстреляли позиции ВС Украины, что в окрестностях населенного пункта Зайцево. Огонь велся из 82 мм миномета, установленного на переоборудованном для этого мусоровозе. Кроме того на позициях незаконных вооруженных формирований украинские наблюдатели заметили человека с видеокамерой, который осуществлял съемку. Осознавая заказной и провокационный характер этого обстрела, украинские военнослужащие ответный огонь не открывали", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, убедившись в том, что ответный огонь открываться не будет, боевики перенесли огонь на контролируемую ими часть н.п. Зайцево.

"В результате обстрела загорелся дом возле местной школы. Убедившись в том, что необходимую для информационной провокации "картинку" создать удалось, управляемый пророссийскими наемниками мусоровоз скрылся в направлении контролируемой террористами Горловки. Через короткий промежуток времени на место обстрела прибыли лица с фото-, видеокамерами, а также несколько легковых машин белого цвета, похожие на машины, которыми пользуются представители международных организаций", - рассказали подробности в пресс-центре.

Как отмечается, украинская сторона СЦКК немедленно сообщила о провокации представителям РФ и представителям СММ ОБСЕ.

"Мы расцениваем эти действия боевиков не только как очередную попытку дискредитации подразделений Вооруженных Сил Украины. Умышленный минометный обстрел сепаратистами контролируемой ими территории продемонстрировал намерение вызвать недовольство среди местного населения. При этом российская пропагандистская машина постарается переложить на украинских военных вину за обострение социальной обстановки в регионе. Именно с этой целью к месту провокации и прибыли представители так называемых "масс-медиа". Вся ответственность за негативные последствия подобных провокаций, без сомнения, возлагается на командиров незаконных вооруженных формирований и их кураторов", - цитируют в пресс-центре руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого.