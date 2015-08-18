Неподконтрольную часть Донбасса необходимо "отрезать" до ее освобождения - экс-президент Кравчук

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Новое время страны".

Кравчук отметил, что на Донбассе есть линия разграничения.

"Это не граница между Россией и Украиной, но линия размежевания между Украиной и боевиками "ЛНР" и "ДНР". Эту линию мы принимаем как статус-кво, как временную линию размежевания и перестаем говорить пустые слова – "гуманизм", "там наши люди живут", "им надо помогать", "мы должны тут собирать налоги и им помогать, потому что им плохо". Мы должны отрезать эту территорию на время, пока не сможем ее освободить", - считает Кравчук.

По его мнению, "сегодня надо дать боевикам, которыми руководит Кремль, поуправлять "своей" территорией".

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"Посмотрим, какие деньги там будут ходить. Мы должны прекратить с ними экономические, политические и другие отношения. Если люди, которые живут на неподконтрольной Украине территории, хотят новой жизни – пусть снимут их (боевиков) с пьедестала, как сняли власть на Майдане в Киеве", - сказал экс-президент.

В то же время, считает он, на своей территории "мы должны проводить реформы, выборы, строить новую жизнь, бороться с коррупцией".

Отвечая на вопрос, вернется ли Украина к своим границам на момент 20 февраля 2014 года и будет ли вновь контролировать Крым, Кравчук сказал: "Вернется. И Крым будет. История мыслит большими отрезками времени и большими категориями. Проходит иногда столетие, а все возвращается на круги своя. Поймут, в конце концов, и Запад, и США, что Россия сегодня является опасным государством для мира. И санкции ей нужны не потому, что они не выполняют Минские соглашения. Минские соглашения – это частный случай. А есть агрессия, которая лежит в основе российской политической философии. И санкции будут нужны до тех пор, пока они (в России) не поймут, что надо жить или в сообществе цивилизованных государств, или быть на обочине. Не такие уж они сильные, как они себя выдают".