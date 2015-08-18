Террористы нанесли артудары по Марьинке, тяжело ранен 5-месячный ребенок

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД в Донецкой области.

Один из снарядов разорвался в частном секторе на улице Орджоникидзе, где проживала семья с 5-месячным ребенком.

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У девочки осколочное ранение в живот. Младенец был срочно отправлен в Днепропетровск и прооперирован, родители ребенка не пострадали.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На место обстрела направлена следственно-оперативная группа Марьинского райотдела милиции.

Ранее сообщалось, что боевики провоцируют силы АТО на активное противостояние, чтобы обратиться "за помощью" к России.