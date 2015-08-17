За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 7 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки из-за боевых действий, обстрелов и провокаций мы потеряли двух наших воинов, еще семь получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел боевиками пригородов Мариуполя как теракт.