За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, 7 ранены

12:32, 17 августа 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, семеро получили ранения.

Унаслідок обстрілів загинуло 2 військових / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки из-за боевых действий, обстрелов и провокаций мы потеряли двух наших воинов, еще семь получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибли двое мирных жителей, 6 получили ранения, в том числе ребенок и его мать находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел боевиками пригородов Мариуполя как теракт.

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