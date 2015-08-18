Батальон "Донбасс" будет выполнять задачи, присущие Национальной гвардии - Минобороны

Об этом в эфире 5 канала рассказал заместитель начальника управления Министерства обороны Украины Сергей Галушко.

"Есть несколько линий обороны, об этом все знают. И на первой линии обороны, где непосредственный контакт с противником, там выполняют задачи Вооруженные силы Украины, потому что это их основное назначение. А есть вторая-третья линии обороны, есть диверсионные группы противника в нашем тылу, которые надо выявлять и уничтожать, - это более свойственно Национальной гвардии. И именно для этого "Донбасс" после отдыха возвращается и будет успешно выполнять все задачи", - сказал он.

Читайте такжеБойцы "Донбасса" снова просятся на передовую, чтобы не повторился Иловайск

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы батальона "Донбасс" возвращаются к боевых задач в зоне АТО. После отвода из Широкиного это, по сути, первый выход бойцов ближе к линии соприкосновения.