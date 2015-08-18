Боевик "ДНР" бросил в авто наблюдателей СММ ОБСЕ неразорвавшийся снаряд - отчет

01:34, 18 августа 2015
Война
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Во время словесной перепалки между наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) и боевиками "ДНР" в Донецкой обл. последние бросили в авто ОБСЕ неразорвавшийся 122-мм снаряд.

УНИАН

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 16 августа, передает РБК-Украина.

"16 августа СММ была остановлена на КПП "ДНР" в Еленовке (Донецкая обл, - ред.). Член "ДНР" приблизился к СММ с неразорвавшимся снарядом в руках. По словам собеседника, этим снарядом выстрелили в них в предыдущую ночь. Во время короткого разговора присутствующие начали критиковать деятельность СММ, и один из них забросил (снаряд, - ред.) в транспортное средство", - говорится в отчете.

Также в отчете говорится, что позже боевик забрал снаряд.

"Позже при анализе фото доказательства оболочки, СММ оценила, что это был 122-мм артиллерийский снаряд", - говорится в отчете.

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Ранее УНИАН сообщал, что на 19 августа запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться вопросы конфликта на Донбассе.

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