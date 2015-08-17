Заседание совета ОБСЕ по вопросу конфликта на Донбассе состоится 19 августа
На 19 августа запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться вопросы конфликта на Донбассе.
По инициативе сербской делегации, которая сейчас председательствует в Постоянном совете ОБСЕ, состоится очередное заседание, на котором выступит с докладом о ситуации на востоке Украины председатель Специальной мониторинговой миссии Эртугрул Апакан и проинформирует членов совета о принятых мерах относительно урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
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Как ожидают в секретариате организации, на заседании постоянного совета будет обсуждаться очередной виток насилия на Донбассе, где в последние дни, согласно отчетам наблюдательной миссии, увеличилось количество нарушений перемирия и снова от обстрелов гибнут мирные жители.
Заседание состоится с учетом обострения ситуации в зоне боевых действий и гибели мирных жителей.
Напомним, что в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибло двое человек и шестеро получили ранения, в том числе ребенок. Также после обстрела Красногоровки погиб один мирный житель.