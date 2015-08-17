Заседание совета ОБСЕ по вопросу конфликта на Донбассе состоится 19 августа

По инициативе сербской делегации, которая сейчас председательствует в Постоянном совете ОБСЕ, состоится очередное заседание, на котором выступит с докладом о ситуации на востоке Украины председатель Специальной мониторинговой миссии Эртугрул Апакан и проинформирует членов совета о принятых мерах относительно урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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Как ожидают в секретариате организации, на заседании постоянного совета будет обсуждаться очередной виток насилия на Донбассе, где в последние дни, согласно отчетам наблюдательной миссии, увеличилось количество нарушений перемирия и снова от обстрелов гибнут мирные жители.

Заседание состоится с учетом обострения ситуации в зоне боевых действий и гибели мирных жителей.

Напомним, что в результате обстрела боевиками пригорода Мариуполя погибло двое человек и шестеро получили ранения, в том числе ребенок. Также после обстрела Красногоровки погиб один мирный житель.