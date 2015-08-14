Боевики возобновили интенсивные обстрелы Станицы Луганской

За сутки в Луганской области возобновились интенсивные обстрелы Станицы Луганской: с 21:00 до 24:00 боевики обстреливали его из автоматических гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В результате обстрелов сгорело два дома на ул. Лермонтова и загорелась кровля в здании на ул. Барабашова. Во многих местах был перебит газопровод, но к утру его удалось отремонтировать. Также выяснилось, что за вчерашний утренний артиллерийский обстрел с. Болотенное Станично-Луганского района был ранен военный 128-й бригады из Черновицкой области, отмечается в сообщении.

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В то же время на блокпосту неподалеку от шахты «Родина» г. Золотое-4 был ранен военнослужащий 92-й бригады из Одесской области.

«Террористы снова взялись за Станицу Луганскую. Жители населенного пункта только начали отходить от постоянных обстрелов этих «нелюдей», как теперь им снова пришлось возвращаться в подвалы. О том действуют ли Минские договоренности, прошу всех «политических экспертов» приехать и спросить у жителей Станицы», - отметил руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука.