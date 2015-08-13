ОБСЕ: Миссия в течение недели способствовала локальному прекращению огня в зоне АТО

Об этом сказал на брифинге заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Свыше 5 дней команда ОБСЕ в Донецке и Краматорске помогала ежедневно обеспечивать прекращение огня для того, чтобы компания "Вода Донбасса" могла наладить водогон. Теперь вода снова попадает в эти районы, в село Спартак", - сообщил он.

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Хуг напомнил, что в январе этого года в результате обстрела был поврежден водопровод и сервисная компания "Вода Донбасса" прекратила поставки воды. "Эти семь месяцев жители Куйбышевского, Киевского, Кировского, Петровского районов Донецка страдали от недостатка питьевой воды", - добавил он.