ОБСЕ: Миссия в течение недели способствовала локальному прекращению огня в зоне АТО
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на этой неделе способствовала локальному прекращению огня на местах для восстановления водоснабжения в некоторых населенных пунктах на Донбассе.
Об этом сказал на брифинге заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"Свыше 5 дней команда ОБСЕ в Донецке и Краматорске помогала ежедневно обеспечивать прекращение огня для того, чтобы компания "Вода Донбасса" могла наладить водогон. Теперь вода снова попадает в эти районы, в село Спартак", - сообщил он.
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Хуг напомнил, что в январе этого года в результате обстрела был поврежден водопровод и сервисная компания "Вода Донбасса" прекратила поставки воды. "Эти семь месяцев жители Куйбышевского, Киевского, Кировского, Петровского районов Донецка страдали от недостатка питьевой воды", - добавил он.