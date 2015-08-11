На Донбассе под обстрел попала фильтровальная станция, 8 городов в жару остались без воды

Об этом сообщает сайт КП "Компания "Вода Донбасса".

"Сегодня ночью в результате обстрела были выведены из эксплуатации две линии электроснабжения ЛЭП 35 кВ, по которым электроэнергия подается на насосную станцию 3 подъема Южнодонбасского водопровода. По этой причине прекратила работу Великоанадольская фильтровальная станция, приостановлено водоснабжение городов: Докучаевск, Волноваха, Новотроицк, Угледар, поселков Благодатное, Владимировка, Никольское, Павловка", - информируют в компании.

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