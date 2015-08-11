На Донбассе под обстрел попала фильтровальная станция, 8 городов в жару остались без воды
17:26, 11 августа 2015Война
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На Донбассе остановлена работа Великоанадольской фильтровальной станции, в результате чего 8 населенных пунктов остались без водоснабжения.
REUTERS
Об этом сообщает сайт КП "Компания "Вода Донбасса".
"Сегодня ночью в результате обстрела были выведены из эксплуатации две линии электроснабжения ЛЭП 35 кВ, по которым электроэнергия подается на насосную станцию 3 подъема Южнодонбасского водопровода. По этой причине прекратила работу Великоанадольская фильтровальная станция, приостановлено водоснабжение городов: Докучаевск, Волноваха, Новотроицк, Угледар, поселков Благодатное, Владимировка, Никольское, Павловка", - информируют в компании.
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