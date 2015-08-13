За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 10 получили ранения
13:00, 13 августа 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, еще 10 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, прошлые сутки были наиболее "горячими" в зоне АТО за несколько недель, боевики стреляли 152 раза.
Большинство из них - 102 случая зафиксировано на Донецком направлении.
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