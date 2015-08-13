За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 10 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, прошлые сутки были наиболее "горячими" в зоне АТО за несколько недель, боевики стреляли 152 раза.

Большинство из них - 102 случая зафиксировано на Донецком направлении.