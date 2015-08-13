Прошедшие сутки были самыми "горячими" в зоне АТО за несколько недель, боевики стреляли 152 раза

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Горячее всего было вечером на Донецком направлении. С 20.47 и почти до 10 вечера боевики 4 раза били из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по украинским позициям недалеко от Песков. По этому же поселку, преступники трижды вели огонь из 120-миллиметровых минометов. Также, только вчера вечером боевики 5 раз из минометов калибра 120 и трижды из122-миллиметровой артиллерии обстреляли Авдеевку. А в 21.40, 22, 22.40 наемники били по поселку Опытное из «Градов»», - говорится в сообщении.

В районе Мариуполя, с 6 вечера, артиллерия боевиков вела огонь по опорным пунктам сил АТО в поселках Лебединское, Старогнатовка, Талаковка, Павлополь. Также в 21.20 и 22.10 по Старогнатовке, а в 22.33 по Талаковке боевики били из «Градов».

«На Артемовском направлении, около полуночи, боевики обстреляли наши подразделения из минометов, артиллерии калибра 152 миллиметра, БМП и гранатометов близ поселка Кирово», - сообщает пресс-центр.

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В целом, прошедшие сутки опять отличились наибольшим количеством обстрелов позиций военных за последние недели. 12 августа боевики 152 раза нарушили режим прекращения огня. Большинство из них - 102 случая зафиксировано на Донецком направлении.

«Также следует добавить, что только вчера, вдоль линии разграничения, противник 20 раз использовал артиллерию, 32 – минометы, 15 – реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 100 – гранатометы и стрелковое оружие», - добавляют в пресс-центре АТО.