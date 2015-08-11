Минобороны хочет ввести службу капелланов до конца года

Заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед заявляет, что до конца года планируется введение службы военного духовенства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

Мехед отметил, что в Минобороны продолжается работа по введению в ВСУ службы военного духовенства.

"Во исполнение распоряжения Кабинета министров о службе военного духовенства, капелланской службе в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, в течение этого года обработано положение о службе военного духовенства Вооруженных сил Украины и положение о соответствующих органах... Введение службы военного духовенства в войсках прогнозируется до конца этого года", - сказал заместитель министра.

Как сообщалось, Кабмин в июле 2014 года принял распоряжение о службе военного духовенства (капелланской службе).

Создание капелланской службы предполагается не только в армии, но также в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Предполагается, что "основным предназначением военного священника (капеллана) является религиозная опека личного состава Вооруженных сил Украины и членов их семей, с целью поощрения, углубления религиозной жизни, содействия укреплению положительных черт характера и нравственных ценностей".

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Священнослужители, которые предложены религиозными организациями и прошли отбор, будут трудоустраиваться с заключением трудовых договоров на должности в ВСУ. Они будут принадлежать к духовному персоналу и иметь статус военных священников (капелланов) с соответствующими правами.