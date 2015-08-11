Аэроразведка обнародовала фото баз боевиков с тяжелым оружием вблизи позиций сил АТО

"Авиаразведка АРМИЯ SOS предоставляет очередные доказательства несоблюдения мирных Минских соглашений, присутствия российских военных и тяжелого вооружения на территории Украины", - говорится в сообщении волонтерской организации.

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Отмечается, что на фотографиях изображены две базы российских террористических войск, по совместительству эти базы являются тренировочными полигонами.

"Первая база расположена под Луганском (12 км от наших позиций), вторая под Дебальцево (18 км от наших позиций)", - уточнили в организации.