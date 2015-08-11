Аэроразведка обнародовала фото баз боевиков с тяжелым оружием вблизи позиций сил АТО
13:59, 11 августа 2015Война
7784
Подразделение аэроразведки одной из волонтерских организаций опубликовало фотографии, на которых зафиксированы две тренировочные базы боевиков с тяжелым вооружением недалеко от позиций сил АТО, что является нарушением Минских соглашений.
facebook.com/groups/armia.sos
"Авиаразведка АРМИЯ SOS предоставляет очередные доказательства несоблюдения мирных Минских соглашений, присутствия российских военных и тяжелого вооружения на территории Украины", - говорится в сообщении волонтерской организации.
Читайте такжеАэроразведка: Боевики за две недели построили базу на линии разграничения (видео)
Отмечается, что на фотографиях изображены две базы российских террористических войск, по совместительству эти базы являются тренировочными полигонами.
Базы боевиков / facebook.com/groups/armia.sos
Базы боевиков / facebook.com/groups/armia.sos
Базы боевиков / facebook.com/groups/armia.sos
"Первая база расположена под Луганском (12 км от наших позиций), вторая под Дебальцево (18 км от наших позиций)", - уточнили в организации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter