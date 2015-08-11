За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 13 ранены - штаб
13:02, 11 августа 2015Война
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За минувшие сутки на Донбассе в зоне проведения АТО в результате активных боевых действий погиб один украинский военный, еще 13 получили ранения.
В результате активных боевых действий погиб украинский военный / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, боевики за прошедшие сутки 95 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.
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