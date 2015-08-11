Военным разрешили применять артиллерию в случае атаки боевиков - Генштаб (видео)

Эту информацию подтвердил УНИАН спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, Украина сообщила ОБСЕ и западным партнерам о нарушении Минских соглашений боевиками на Донбассе и оставляет за собой право адекватно противодействовать нападениям, в том числе с применением средств огневого поражения.

Читайте такжеУкраина предупредила СММ ОБСЕ о возможности использования артиллерии в ответ на массированные обстрелы

Как сообщал УНИАН, боевики в течение минувших суток 95 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.