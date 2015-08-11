Военным разрешили применять артиллерию в случае атаки боевиков - Генштаб (видео)
11:07, 11 августа 2015Война
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Силы АТО получили разрешение применять средства огневого поражения в случае нападения боевиков.
REUTERS
Эту информацию подтвердил УНИАН спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
По его словам, Украина сообщила ОБСЕ и западным партнерам о нарушении Минских соглашений боевиками на Донбассе и оставляет за собой право адекватно противодействовать нападениям, в том числе с применением средств огневого поражения.
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Как сообщал УНИАН, боевики в течение минувших суток 95 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.
Украинский Генштаб разрешил бойцам применять артиллерию против боевиков
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