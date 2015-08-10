Боевики готовят провокации и шьют украинскую форму - штаб
Боевики уже неоднократно терроризировали местное население, одев перед этим военную форму украинского образца для дискредитации ВСУ.
Об этом сообщают на официальной странице штаба АТО в Facebook.
"В то же время, по нашим оперативным данным, противник активно готовится к провокациям, пытаясь всеми способами обвинить в эскалации конфликта ВС Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на швейной фабрике в Свердловске, Луганской области, шьются 200 комплектов военной формы украинского образца - с шевронами и нашивками.
Читайте такжеТурчинов: Россия готовит масштабные кровавые провокации на Востоке Украины
"Учитывая, что боевики уже неоднократно в украинской форме терроризировали местное население, можно допустить, что к подобной практике враг прибегнет снова", - отмечают в штабе АТО.
Сьогоднішній день в зоні АТО відзначився нічним бойовим протистоянням наших військ окупантам у районі Старогнатівки. Піс...Posted by Прес-центр АТО on 10 серпня 2015 р.