Боевики готовят провокации и шьют украинскую форму - штаб

Об этом сообщают на официальной странице штаба АТО в Facebook.

"В то же время, по нашим оперативным данным, противник активно готовится к провокациям, пытаясь всеми способами обвинить в эскалации конфликта ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на швейной фабрике в Свердловске, Луганской области, шьются 200 комплектов военной формы украинского образца - с шевронами и нашивками.

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"Учитывая, что боевики уже неоднократно в украинской форме терроризировали местное население, можно допустить, что к подобной практике враг прибегнет снова", - отмечают в штабе АТО.