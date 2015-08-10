За год в Украине восстановили более 12 тысяч единиц военной техники (фоторепортаж)

Из более 12 тысяч единиц вооружения и военной техники, которые восстановлены в текущем году, 11608 единиц ВВТ отремонтированы силами и средствами ремонтных частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, в том числе тех, которые выполняли средний и текущий ремонт техники в зоне проведения АТО.

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Об этом сообщается на странице пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"В настоящее время продолжается наращивание усилий в этом направлении деятельности. Ремонтные подразделения укомплектовываются личным составом, оборудованием и ремонтными комплектами", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что безусловными лидерами в этой деятельности являются воинские коллективы ремонтно-восстановительных частей, которые дислоцируются на Николаевщине и Ровенской области.