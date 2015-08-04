На параде ко Дню Независимости не будет военной техники - Генштаб

О таком в эфире 5 канала заявил офицер пресс-службы Генерального штаба ВСУ Алексей Мазепа.

"На сегодняшний день, действительно, идет подготовка к параду. В условиях военной агрессии против нашей страны это мероприятие необходимо. Он более патриотично, чем демонстративно. Это то действо, которое должно произойти, чтобы люди видели, что у нас есть армия, и она уже совсем другая. Единственное – принято решение, что применяться военная техника во время парада не будет", – заявил Мазепа.

Читайте такжеОБСЕ: Украина нарушила Минские соглашения, привлекая к параду в Мариуполе тяжелую техникуРанее пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила о подготовке к проведению парада в Киеве 24 августа.

В прошлом году проведение парада на День Независимости с привлечением бронетехники и двух тысяч военнослужащих во время прорыва российских войск на востоке вызвало протесты и возмущение в обществе.