У Донецкого аэропорта погибли два бойца "Карпатской Сечи" (фото)
09:54, 07 августа 2015Война
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6 августа на позициях АТО неподалеку от Донецкого аэропорта погибли два бойца 93-й ОМБ – Олег Костюк ("Чародей") и Даниил Касьяненко ("Телефон").
Олег Костюк / svoboda.org.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".
По словам командира "Карпатской Сечи", бойцы погибли в результате прямого попадания вражеской мины.
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Уроженец Запорожья 24-летний Даниил Касьяненко воевал в "Карпатской Сечи" с первых дней основания подразделения и был активным участником Евромайдана.
Даниил Касьяненко / svoboda.org.ua
34-летний житель города Ромны Олег Костюк впервые вышел на боевую позицию после прохождения обучения в подразделении. Он также принимал активное участие в Революции достоинства.
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