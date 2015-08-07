У Донецкого аэропорта погибли два бойца "Карпатской Сечи" (фото)

09:54, 07 августа 2015
Война
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6 августа на позициях АТО неподалеку от Донецкого аэропорта погибли два бойца 93-й ОМБ – Олег Костюк ("Чародей") и Даниил Касьяненко ("Телефон").

Олег Костюк / svoboda.org.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

По словам командира "Карпатской Сечи", бойцы погибли в результате прямого попадания вражеской мины.

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Уроженец Запорожья 24-летний Даниил Касьяненко воевал в "Карпатской Сечи" с первых дней основания подразделения и был активным участником Евромайдана.

Данило Касьяненко / svoboda.org.ua

34-летний житель города Ромны Олег Костюк впервые вышел на боевую позицию после прохождения обучения в подразделении. Он также принимал активное участие в Революции достоинства.

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