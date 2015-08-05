The New York Times: Казаки столкнулись со страшными репрессиями со стороны экс-союзников в восточной Украине

Об этом пишет Эндрю Крамер в своей статье «Казаки столкнулись со страшными репрессиями со стороны бывших союзников в восточной Украине», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Сначала на обочине дороги взорвалась бомба. Затем, пулеметчики открыли огонь по обездвиженному конвою. Когда нападение завершилось, пять телохранителей, пресс-секретарь и Алексей Мозговой, лидер повстанцев, были мертвы.

Повстанцы борются в Украине более года, но кровавый штурм в мае этого года отличается: сепаратисты учинили кровавую расправу против другой повстанческой группы и бывшего союзника, знаменитых казаков, в столкновении из-за конкурирующих территориальных претензий групп.

Злейшая вражда между группами порождает перспективу большей фракционной борьбы среди повстанцев, усугубления уже серьезной гуманитарной ситуации и, возможно, усложнения дел для президента России Владимира Путина, которого Запад обвиняет в поставках оружия и поддержке сепаратистов.

«Казаки столкнулись с репрессиями» со стороны сепаратистов, сказала в интервью Любовь Корсакова, редактор казачьего фронтового вестника в традиционной казацкой столице. «Они начали разоружать казаков, и не только разоружать, но и убивать».

Когда в восточной Украине в прошлом году вспыхнуло восстание, казаки, бывшие всадники из южнорусских степей с кнутом в руках, отправили сотни молодых людей в качестве добровольцев, чтобы те сражались вместе с повстанцами. Известные воины, а также любимцы Кремля путинской эпохи, они создали жесткую организацию в зачастую сброде сепаратистских сил.

Когда бои стихли, казаки установили, по крайней мере де-факто, контроль над тремя восточноукраинскими городами, которые они объявили «казачьими республиками» и прибегали к жестоким, традиционным наказаниям, таким как общественные избиения, для мелких преступников.

На пике своего успеха в прошлом году, республики в ведении Мозгового и двух других казачьих командиров, или атаманов, Николая Козицына и Павла Дрёмова, заявили, что контролируют 80 процентов Луганской области, включая крупные города, стратегические дороги и пограничные переходы в Россию. Они были ближе, чем когда-либо прежде, к реализации давней мечты о независимом казачьем государстве.

Тем не менее, их бывшие союзники-сепаратисты не собирались уступать завоеванную с таким трудом территорию, и начали очищать свои ряды от казаков.

По меньшей мере, десятки бойцов, отправленных в Украину донским казачеством, главной казачьей группой, умерли при загадочных нападениях за последние месяцы, сообщают местные новости. По оценкам украинского МВД, которое отслеживает распри, число погибших донских казаков достигло 200, по словам Валентина Ткалыча, пресс-секретаря.

Корсакова, которая была активным защитником казачества на российской стороне в этом междоусобном конфликте, оценивает потери в более чем 100 человек.

Бои вызывают тревогу у казачьих организаций, которые говорят, что казачьи бойцы теперь исключены из одного из сепаратистских анклавов, который помогли создать, Луганской Народной Республики. Козицын, самый старший командир казаков, покинул восточную Украину 14 мая, сказав своим сторонникам, что он сделал так, чтобы избежать кровопролития.

За пределами России, казаков, как правило, считают мультяшным анахронизмом, с их кнутами, меховыми папахами и лошадьми. Но на юге России, они являются серьезной политической силой.

Во времена царей, донские казаки правили как российские вассалы на Диком поле, территории, охватывающей части юга России и восточной Украины. Они были анти-большевистской силой в гражданской войне, подверглись репрессиям при Сталине, а потом воевали в кавалерии по обе стороны, с нацистами и Советами, во время Второй мировой войны. В 1962 году советские власти подавили казачье восстание в Новочеркасске, убив 26 человек.

После распада Советского Союза, Козицын стал самым известным сторонником восстановления казачьей автономии на Диком поле, отражая стремление к независимости других российских меньшинств. Однако, движение за независимость донских казаков угасло без боя.

Но оно никогда не исчезало.

Поскольку Путин подчеркивал традиционные ценности, казаки, известные своей храбростью, давними кодексами чести и православной верой, получили растущую роль в правоохранительных органах на юге России.

Такое объединение санкционированного Кремлем казачьего возрождения назвали «зарегистрированными» казаками. Те, кто сопротивлялся, и считал это выбором, стали известны как «свободные» казаки.

«У тех, кто воевал на стороне этих республик, был выбор: либо присоединиться к регулярной армии, либо уходить», сказал Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, научно-исследовательской организации в Москве. «Свободные казаки всегда представляли собой угрозу».

Тем не менее, когда год назад началась война в Украине, свободные казаки оказались полезными для Кремля.

Они пересекли границу и воевали в вооруженных формированиях, беспрепятственно организованных под руководством Донского казачьего войска, во главе с Козицыным.

Корсакова заявила, что падение границы в прошлом году возродило прежние мечты об автономии. Но ненадолго.

Корсакова, 51 год, рассказывала это, лежа на больничной кровати, где она восстанавливается после нападения неизвестных с металлическими трубами возле своей квартиры в июне. Она сказала, что нападение было местью за ее сообщения о положении казаков в Украине. Полиция отказалась начать расследование, сказав, что она поскользнулась и упала.

Нападавшие сломали ей берцовую кость и оставили без сознания на тротуаре. Они также ударили ее по губам, жест, сказала она, указывающий, что она должна прекратить говорить о междоусобицах. Неизвестно, кто несет ответственность за нападение, но ее сообщения противоречат позиции московских властей, согласно которой пророссийские сепаратисты объединились.

«Чистка людей Козицына на стадии реализации», сказала Корсакова. «Люди, которые боролись с Козицыным, исчезают. Только дураки этого не видят».

После серии нападений на их лидеров, многие из них – со смертельным исходом, казаки пошли на открытое восстание. «Поэтому мы вмешались? За это мы умирали?» Дрёмов, казацкий атаман города Стаханова, сказал в видео, размещенном на сайте в январе, обращаясь к Путину. «Это наша земля. Мы здесь родились, мы здесь живем и, даст Бог, мы умрем здесь».

Он также попросил Путина убрать Игоря Плотницкого, главу Луганской республики. В ответ Плотницкий установил срок до 4 апреля, когда казаки должны войти в Луганскую армию.

Мозговой отказался. После его убийства в мае, пресс-секретарь МВД Украины, Антон Геращенко, сказал, что разведка предложила оперативникам из Главного разведывательного управления России напасть на его конвой. Луганская республика обвинила украинский спецназ.

В мае, остальные батальоны донских казаков в Восточной Украине, в том числе Дрёмова, были переименованы в «бригады территориальной обороны» и интегрированы в армию Луганской Народной Республики.

Сегодня, даже самый известный казак, который воевал в Восточной Украине, крепкий бородатый боец по прозвищу Бабай, который был одним из первых российских солдат, воевавших в украинском городе Славянск, выступает с протестом.

«Они попросили нас уйти; они сказали: «Если вы хотите жить, уходите», сказал Бабай в прошлом месяце в интервью российской газете «Комсомольская правда».

«Там стало очень опасно находиться; они изгоняют казаков», сказал он. «Мы были вынуждены уйти».