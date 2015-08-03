Посол Канады рассказал о влиянии своей страны на решение конфликта на Донбассе

Об этом заявил посол Канады в Украине Роман Ващук, передает "Апостроф".

"Наш премьер (Стивен Харпер, - ред.) и министр обороны Канады Джейсон Кенни не раз озвучивали, что мы все варианты оставляем на столе, и все они доступны на случай эскалации конфликта, речь, в том числе, и о летальном оружии", - заверил он.

При этом Ващук добавил, что то, что сделано и запланировано, уже позитивно влияет на обороноспособность Украины.

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По словам посла, некоторые формы помощи Канады содействовали успеху ВСУ в Марьинке в начале июня (во время наступления боевиков - Ред.).

Также он подчеркнул, что учения, которые страны собираются проводить, нацелены на повышение автономии и маневренности различных подразделений ВСУ.

"Да и сама Украина начала производить и поставлять себе же те современные вооружения, которые раньше шли только на экспорт. В целом, эти факторы способствуют тому, что конфликт продолжается в тлеющем виде, чтобы противоположная сторона, сепаратисты с их российским командованием и вооруженными силами, которые их поддерживают, не решались продвигаться дальше по территории Украины", - сообщил Ващук.

Ранее УНИАН сообщал, что инструкторы Вооруженных сил Канады в течение почти двух лет будут тренировать украинских военнослужащих.