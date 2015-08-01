Канадские военные пробудут в Европе еще год из-за российской агрессии в Украине - Харпер
02:50, 01 августа 2015Мир
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Канадские военные до июня 2016 года продолжат принимать участие в маневрах стран НАТО в Восточной Европе, которые проходят в связи с российской агрессией в Украине.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Стивена Харпера.
"Это также является частью более широкой реакции Канады на путинскую агрессию в Украине", - отметил премьер.
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Ранее УНИАН сообщал, что инструкторы Вооруженных сил Канады в течение почти двух лет будут тренировать украинских военнослужащих.
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