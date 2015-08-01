Канадские военные пробудут в Европе еще год из-за российской агрессии в Украине - Харпер

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Стивена Харпера.

"Это также является частью более широкой реакции Канады на путинскую агрессию в Украине", - отметил премьер.

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Ранее УНИАН сообщал, что инструкторы Вооруженных сил Канады в течение почти двух лет будут тренировать украинских военнослужащих.