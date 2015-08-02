Боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении: за сутки зафиксирован 51 обстрел - штаб
В течение вчерашней ночи ситуация в зоне АТО оставалась напряженной.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Несмотря на то, что на Луганском, Артемовском и Мариупольском направлениях противник значительно сократил вооруженные провокации, недалеко от Донецка и далее продолжается активное боевое противостояние.
"Так, 1 августа, с 18 часов и до полуночи оккупанты трижды со 120-миллиметровых минометов обстреляли украинские опорные пункты в районе Песков. Также под минометным огнем оказались Авдеевка, Опытное, Красногоровка", - говорится в сообщении штаба.
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Отмечается, что данные населенные пункты уже в течение нескольких дней находятся в эпицентре противостояния на линии разграничения сторон.
В штабе отмечают, что боевики, пренебрегая Минскими договоренностями применяют вооружения, которое должно быть отведено, и ведут огонь из артиллерии, минометов, стрелкового оружия фактически круглосуточно.
"Единичные случаи применения противником артиллерии крупного калибра фиксируются и на Артемовском направлении. Так, около 21 часа оккупанты били из 120-миллиметровых минометов по Золотому, а в 22.10 из вооружения БМП по поселку Троицкое", - сообщили в пресс-центре.
В целом за прошедшие сутки российско-террористические войска 83 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 51 обстрел зафиксирован именно на Донецком направлении.