Боевики в течение дня продолжали обстреливать военных из запрещенного оружия

Начиная с нуля часов и почти до 7:00 утра 30 июля боевики активно вели огонь из вооружения, быть отведено от линии разграничения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

«Так ночью, на Мариупольском направлении, в эпицентре огневого контакта оказалось поселок Старогнатовка. Шесть раз со стороны Ново и Староласпа, бандиты били по населенному пункту со 122-миллиметровой артиллерии, также огонь велся из минометов 120 калибра.

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В 2.20 незаконные бандформирования из танка и 120-миллиметрового миномета обстреляли поселок Николаевку. Кроме того под огонь танка попасть наши позиции вблизи опытно и Майорская », - говорится в сообщении.

А также отмечается, что в районе Донецка незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 120 миллиметров обстреляли опорные пункты украинской армии неподалеку опытно и Водяного.

Начиная с 7 утра преступники прекратили использовать артиллерию, однако вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия и минометов продолжились фактически вдоль всей линии боевого противостояния.

В общем, с полуночи до 18 часов оккупанты 7 раз применяли артиллерию, 23 раза минометы, 33 - стрелковое оружие и гранатометы, 4 раза били из танков.

«В ответ на провокации противника наши воины вели огонь по вооружению, что не запрещено минского договоренностям и только в ответ. Позиция сил АТО в очередной подтверждает, что на своей земле украинские солдаты хотят мира и полностью придерживаются подписанных обязательств », - подчеркивается в сообщении.