Кремль приказал главарям "ДНР" и "ЛНР" захватить украинских офицеров для обмена на своего майора - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил во время оглашения совместного с руководителем Госпогранслужбы Виктором Назаренко заявления сегодня на брифинге по задержанию 25 июля офицера вооруженных сил РФ.

"По достоверным данным, после задержания пограничниками кадрового офицера вооруженных сил России российское командование дало указание руководству террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР" сделать все возможное и невозможное для задержания украинских офицеров с целью дальнейшего обмена на Старкова", - заявил Грицак.

Также, по словам главы СБУ, были предприняты попытки дать взятку украинским пограничникам, чтобы они отпустили майора Старкова сразу после задержания.

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"К чести последних, они не поддались на провокацию", - заявил Грицак.

Как сообщал УНИАН 25 июля пограничники на контрольном посту «Березовое» (Донецкая область) задержали «КамАЗ» с боеприпасами. В транспортном средстве, которое заехало с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании «майор», а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.

По данным СБУ, задержанный в Донецкой гражданин России Старков признался, что принадлежит к кадровому составу вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время проходит действительную военную службу в воинской части города Новочеркасск Ростовской области России в должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в Украине нет российских военных.