В результате обстрела Горловки террористами погибло 2 мирных жителя - СМИ

Два мирных жителя Горловки стали жертвами массированного обстрела города террористами в ночь с 27 на 28 июля.

Об этом пишут местные жители в соцсетях, сообщает сайт города Горловка.

"Тело еще одной женщины обнаружено под завалами в Никитовском районе по улице Генерала Кондратенко, 35. Погибшая 1941 года рождения", – пишут местные жители.

В поселке, который подчинен Никитовскому району города, а также в Центрально-городском районе выявлены новые разрушения.

"В Гольме еще есть попадания в дома 19, 21 и 23 по улице Загородняя, по улице Советской армии под обстрел попала музыкальная школа. В Центрально-городском районе есть повреждения домов по улице Краснознамянская, 27 и 29", – пишут горловчане.

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Ранее стало известно, что жертвой массированного артиллерийского обстрела Горловки стала женщина, 1928 года рождения. В Гольмовском было зафиксировано как минимум десять прямых попаданий снарядов в жилые дома по улицам Мушкетовская, Школьная, Больничная, Архипова, Советской Армии.