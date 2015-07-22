В результате обстрела Авдеевки боевиками сгорел автомобиль с двумя людьми

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Установлено, что в результате обстрела полностью сгорел автомобиль с мирными жителями. «В машине находилось как минимум двое людей. Обгоревшее тело одного человека найдено внутри машины, также поблизости обнаружены человеческие останки», - сообщили в милиции.

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Как сообщал УНИАН, боевики открыли огонь по жилому сектору города Авдеевка.

В результате прямого попадания в частный дом по ул. Кирова получили осколочные ранения различной степени тяжести мужчина, 1965 года рождения и его жена, 1969 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу Авдеевки.

Полностью разрушено еще несколько зданий. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрел продолжается. Следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела ожидает прекращения огня, чтобы прибыть на место происшествия.