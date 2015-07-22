В западном пригороде Донецка бои продолжаются "в круглосуточном режиме" - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам Антитеррористической операции Андрей Лысенко.

По его словам, эпизодически, в течение суток, боевики проводили обстрелы украинских позиций из минометов и танков. В то же время, по словам спикера, фактов применения артиллерии со стороны незаконных вооруженных формирований на этом участке не зафиксировано. На юг от Донецка перемирие сохраняется.

Лысенко также отметил, что на Луганском направлении противник осуществил несколько эпизодических вооруженных провокаций в районе Станицы Луганской, Старого Айдара, Золотого и Троицкого. По его словам, боевики применяли лишь стрелковое оружие и пулеметы – фактов использования тяжелого вооружения со стороны НВФ не зафиксировано.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военныйНа других рубежах нашей обороны на Луганском направлении (в частности, на Бахмутской трассе) перемирие соблюдалось в полной мере.

"В то же время подтверждается информация о концентрации значительных сил русской армии в приграничной зоне. В частности, наш пограничный наряд заметил на территории, прилегающей к Станично-Луганскому району, российскую военную технику. Вдоль границы на расстоянии 2 километров проследовало 10 тентованных грузовиков "Урал", - сообщил он.

Лысенко также сообщил, что вчера в зоне АТО зафиксировано 8 вражеских беспилотников.