Начался обмен с "ЛДНР" удерживаемыми лицами: Украина возвращает 19 своих граждан

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

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Как сообщает Офис президента, учитывая карантинные ограничения, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».

«Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране. Украина должна освободить всех своих граждан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – вернулись 76 граждан.

Сейчас продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.

«Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение», – отметили в ОП.