Около тысячи погибших бойцов АТО остаются неопознанными – волонтер
Общее количество пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции - 1,2 - 1,3 тыс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил волонтер, руководитель Центра по обмену пленными, руководитель «Офицерского корпуса» генерал-полковник Владимир Рубан сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Около тысячи наших солдат без фамилий и имен закопаны на территории кладбищ четырех городов, в том числе и в Днепропетровске - там около 500 могил», - сообщил он.
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«Это убитые бойцы, которых не могут опознать, у них берут материал на определение ДНК, потом долгое время проводят экспертизу, сравнивают с ДНК родственников», - добавил Рубан.
«Если говорить по данным СБУ и ООН, то общее количество пропавших без вести – 1,2- 1,3 тысячи человек», - отметил волонтер.