За день боевики 30 раз обстреляли украинских военных

Как сообщает пресс-центр Антитеррористической операции, «ночью кремлевские наемники нанесли мощный артиллерийский удар из запрещенных гаубиц калибра 152 мм по нашим защитникам, которые несут службу неподалеку н.п. Дружба».

Также 20 реактивных снарядов РСЗО «Град» с временно оккупированных территорий ударили по Нижнему, что в Луганской области.

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«В течение дня противник активно бил из 120-мм минометов во всех направлениях. В частности, по нашим позициям на подступах к Пескам, Опытному, шахты «Бутовка» и Верхнеторецком, что недалеко от Донецка. А также в районе Мариуполя - по Гранитном», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «по Золотому и Опытному российско-террористические вооруженные группировки били из танков».

«С целью подавления огневых точек противника наши воины эффективно отвечали из незапрещенных Минскими соглашениями образцов вооружения», - подчеркнули в пресс-центре.