Министр обороны Канады заявил о готовности поставлять Украине летальное оружие в случае консенсуса с другими членами НАТО

Об этом он заявил в кулуарах заседания комиссии НАТО по Украине, сообщает корреспондент LB.ua.

"Что касается предоставления летального оружия, то наш премьер-министр (Стивен Харпер - ред.) заявляет, что все варианты на столе, но мы не будем действовать в одиночку. Нам нужен консенсус по этому вопросу среди других стран (НАТО), чтобы следовать по этому пути вместе", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что, помимо основной миссии из 200 военных инструкторов, которую Канада направит в Украину, будут созданы пять маленьких специализированных тренировочных миссий, которые будут включать в себя подготовку военной полиции и авиаразведки, медицинскую подготовку, а также подготовку по обезвреживанию взрывных устройств.

Читайте такжеСМИ: Путин усомнился в весомости позиции Канады в G7Министр также напомнил, что в прошлом году Канада предоставила украинским военным десятки тонн военного оборудования, включая очки ночного видения и первоклассную зимнюю амуницию. Он также заявил, что в дальнейшем Канада намерена рассмотреть вопрос о предоставлении в дальнейшем Украине некинетического оборудования.

Кроме того Кенни напомнил, что, по итогам визита Президента Петра Порошенко в Оттаву в сентябре 2014 года, Канда предоставляет Украине спутниковую поддержку.

"Мы обеспечиваем Украину очень полезными спутниковыми данными о ситуации на украинско-российской границе, помогая отслеживать перемещения российских войск", - отметил он.