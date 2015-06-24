Боевики сегодня сократили число обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Всего зафиксировано более 10 случаев нарушения условий прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В основном обстрелы позиций украинских войск велись из стрелкового оружия. В частности, в районе Широкино, а также Опытного, Песков и Авдеевки, расположенных недалеко от Донецка.

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На подступах к Санжаровки, в районе Артемовска, по нашим защитникам били из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, в районе населенного пункта Сизое, наши позиции были обстреляны из 82-мм минометов и гранатометов.

Со стороны территорий, которые временно оккупировали подконтрольные российским властям боевики, по Марьинке стреляли из танка.

"Несмотря на это поступает информация, что это затишье незаконные вооруженные формирования используют для перегруппировки и активизации боевых действий на некоторых направлениях", - отмечают в АТО.

Сообщается, что на автозаправочных станциях оккупированного Донецка в последние дни возникла острая проблема с горючим. Вероятно, что его забрали для нужд незаконных вооруженных формирований.

Также сегодня утром лидеры пророссийских бандформирований проводили рекогносцировку на окраине Донецка. После чего от жителей оккупированного города поступила информация об эвакуации местных жителей из некоторых районов Донецка.