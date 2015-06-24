В районе Горловки фиксируется передислокация артиллерии террористов - Тымчук

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», сообщает на своей странице в Facebook координатор группы народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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По данным «ИО», «в районе н. п. Горловка фиксируется переброска артиллерии террористов (партиями по 2-3 пушки) в направлении к с. Гольмовское». В Куйбышевском районе Донецка зафиксированы переброски танкового подразделения боевиков (4 танка) и батареи 122-мм гаубиц Д-30 вдоль «линии фронта» на позиции к северу от города.

Группа «ИО» зафиксировала переброску в направлении н. п. Красное артподразделения боевиков (4 САУ 2С1 «Гвоздика»). Еще три САУ 2С1 «Гвоздика» зафиксировано на марше в районе н. п. Коммунаровка.

«От Енакиево в Каютино произошла переброска пункта управления оперативно-тактического звена – в колонне зафиксировано командно-штабную машину российских войск типа Р-149БМР «Кушетка-Б», 2 кунги («КамАЗ»), 1 «Урал» в сопровождении БТР-80», - говорится в оперативных данных.

Также отмечается, что между Антрацитом и Красным Лучом зафиксировано переброску бронегруппы боевиков в составе шести танков и нескольких БМП, включая 1 командно-штабную машину БМП-1КШ «Поток-2».