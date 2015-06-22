В ГАИ сообщили о пятерых пострадавших в ДТП с участием "Азова" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ в Донецкой области.

Автомобиль «скорой помощи» под управлением 36-летнего бойца полка «Азов» вез из Широкиного в больницу раненых военнослужащих. «Скорая» двигалась на красный сигнал светофора с включенным проблесковым маячком синего цвета.

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В результате ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир «скорой помощи», а также 42-летний водитель автомобиля «Дэу Ланос» и два его пассажира.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.