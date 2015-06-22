СМИ: в Мариуполе попала в ДТП скорая с раненными бойцами "Азова" (фото)
Автомобиль с "азовцами" попал в ДТП в районе автовокзала 21 июня около 23:00.
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.
На перекрестке ул. Октябрськой и ул. Артема возле автовокзала произошло ДТП. В автомобиль "таблетка" с включенными мигалками врезался "Ланос".
По словам очевидцев, бойцы "Азова" были в состоянии алкогольного опьянения. Также люди сообщают, что "Азовцы" запрещали фотографировать ДТП, пишет издание.
Читайте также"Азов" преобразуют в бригаду спецназначения численностью до 2,5 тысяч бойцов - командир"Нет жертв. Наших пацанов везли с Широкино раненых, был один тяжелый, спешили, а водитель ДЭУ на перекрестке не пропустил, вот и вся авария. Я был в этой машине, все ок", - цитирует издание мариупольца, бойца "Азова" Алексея Скелю.
Как сообщается на странице полка в Facebook, в результате вчерашнего обстрела были ранены четыре бойца "Азова".
"В результате обстрелов 120-мм. минами полностью разрушен один из опорных пунктов наших бойцов и ранены четверо азовцев (один из которых в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести)", - говорится в сообщении.
В ГАИ Мариуполя пообещали прокомментировать ситуацию позднее.