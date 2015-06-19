В Северодонецк прибыли 700 бойцов Нацгвардии, которые будут патрулировать "зеленку" вдоль Северского Донца - МВД

Об этом сообщает ОСО УМВД Украины в Луганской области.

По словам руководителя областной милиции Анатолия Науменко, гвардейцы будут патрулировать не город, а "зеленку" вдоль Северского Донца.

Читайте такжеБоевики за сутки совершили около 90 обстрелов, ночью вновь произошли две попытки штурма - штаб«Они не будут патрулировать город, город будет патрулировать милиция. Они уходят в «зеленку», что прилегает к Северскому Донцу», – подчеркнул Науменко.