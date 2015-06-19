В Северодонецк прибыли 700 бойцов Нацгвардии, которые будут патрулировать "зеленку" вдоль Северского Донца - МВД
21:06, 19 июня 2015Война
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700 бойцов Национальной Гвардии Украины прибыли в Северодонецк для оказания помощи луганским милиционерам в борьбе с диверсионно-разведывательными группами.
Бойцы Нацгвардии прибыли в Северодонецк / Иллюстративное фото, Андрей Парубий / facebook.com
Об этом сообщает ОСО УМВД Украины в Луганской области.
По словам руководителя областной милиции Анатолия Науменко, гвардейцы будут патрулировать не город, а "зеленку" вдоль Северского Донца.
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